क्योंकि हमने खुद को अपने मुकद्दर के काबिल बना लिया है।

ग़म न था हमें अपने हालातों से लड़ने में,

ग़म न था हमें, तंगहाली और गरीबी में पलने में।

ग़म न था हमें, दुनिया के फ़ासलों को देखकर,

ग़म न था हमें, गैरों के ऊँचे मुकाम देखकर।

हम तो बस अपने पसीने से तक़दीर सींचते रहे,

ज़माने के तानों को हँसकर सहते रहे।

ठोकरें खाईं, मगर कभी कदम रुकने न दिए,

अँधेरों से लड़े, पर हौसले झुकने न दिए।

शिकायत नहीं की कभी ऊपरवाले से अपनी किस्मत की,

बस जिद थी तो सिर्फ़ अपनी मेहनत और हिम्मत की।

आज वक़्त ने भी झुककर हमें सलाम किया है,

क्योंकि हमने खुद को अपने मुकद्दर के काबिल बना लिया है।

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