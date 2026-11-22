एक दिन पेड़ों ने मनुष्य को बुलाया,
धरती के आंगन में अपना मुकदमा चलाया ।
बरगद ने अपनी बूढ़ी बांहें उठाईं,
कहा -मैंने कितनी पीढ़ियों को छाया दी,
तुमने मेरी उम्र का हिसाब तक न रखा ,
और अपनी सुविधा के लिए मेरी जड़ें मिटा दी।
नदी ने कटघरे में आकर कहा ,
मैंने तुम्हारे हर मौसम को पानी दिया,
तुमने मेरे आंचल में कचरा भरकर ,
मेरे ही अस्तित्व को गंदा कर दिया।
चिड़िया ने भी अपना पक्ष सुनाया,
बोली -मैंने तुम्हारे आंगन में गीत सुनाया ,
तुमने ऊंची इमारतें तो खूब बनाईं ,
पर मेरे लिए एक घोंसला भी न बचाया ।
हवा ने धीरे से अपनी बात कही ,
मैंने बिना भेदभाव सबको सांसें दीं,
तुमने विकास के नाम पर ऐसा धुआं फैलाया ,
कि मेरी निर्मलता भी मुझसे रूठ गई।
मनुष्य खड़ा था सिर झुकाए ,
उसके पास कोई उत्तर नहीं था ,
जिन्हें वह निर्जीव समझता रहा ,
उनके बिना उसका जीवन संभव नहीं था।
तभी धरती ने फैसला सुनाया,
न किसी को दोषी ,न किसी को पराया,
बस इतना कहा -याद रखना इंसान,
प्रकृति पर अधिकार नहीं , उसके प्रति कर्तव्य निभाना ।
उस दिन अदालत में कोई सजा नहीं हुई,
पर मनुष्य की सोच पहले जैसी नहीं रही।
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20 मिनट पहले
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