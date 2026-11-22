प्रकृति पर अधिकार नहीं , उसके प्रति कर्तव्य निभाना ।

एक दिन पेड़ों ने मनुष्य को बुलाया,

धरती के आंगन में अपना मुकदमा चलाया ।



बरगद ने अपनी बूढ़ी बांहें उठाईं,

कहा -मैंने कितनी पीढ़ियों को छाया दी,

तुमने मेरी उम्र का हिसाब तक न रखा ,

और अपनी सुविधा के लिए मेरी जड़ें मिटा दी।



नदी ने कटघरे में आकर कहा ,

मैंने तुम्हारे हर मौसम को पानी दिया,

तुमने मेरे आंचल में कचरा भरकर ,

मेरे ही अस्तित्व को गंदा कर दिया।



चिड़िया ने भी अपना पक्ष सुनाया,

बोली -मैंने तुम्हारे आंगन में गीत सुनाया ,

तुमने ऊंची इमारतें तो खूब बनाईं ,

पर मेरे लिए एक घोंसला भी न बचाया ।



हवा ने धीरे से अपनी बात कही ,

मैंने बिना भेदभाव सबको सांसें दीं,

तुमने विकास के नाम पर ऐसा धुआं फैलाया ,

कि मेरी निर्मलता भी मुझसे रूठ गई।



मनुष्य खड़ा था सिर झुकाए ,

उसके पास कोई उत्तर नहीं था ,

जिन्हें वह निर्जीव समझता रहा ,

उनके बिना उसका जीवन संभव नहीं था।



तभी धरती ने फैसला सुनाया,

न किसी को दोषी ,न किसी को पराया,

बस इतना कहा -याद रखना इंसान,

प्रकृति पर अधिकार नहीं , उसके प्रति कर्तव्य निभाना ।



उस दिन अदालत में कोई सजा नहीं हुई,

पर मनुष्य की सोच पहले जैसी नहीं रही।





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20 मिनट पहले