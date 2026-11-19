बूंदों का अपना आकाश

नन्ही -सी बूंद ने सागर से पूछा ,

क्या विशाल होना ही पहचान है ?

सागर ने हंसकर उत्तर दिया ,

हर अस्तित्व की अपनी उड़ान है।



मैं खेतों की प्यास बुझाती हूं,

सूखी मिट्टी में जीवन जगाती हूं,

कभी पत्तों पर मोती बनकर,

प्रकृति का श्रृंगार सजाती हूं।



न मैं पर्वत,न कोई दरिया,

न मेरे पास कोई बड़ा किनारा,

फिर भी मेरे छोटे -से होने पर ,

मैंने कई जीवन का भाग्य संवारा ।



किसने कहा कि छोटा होना,

किसी कमी का प्रमाण होता है?

एक नन्हे बीज के सीने में भी,

विशाल वन का अरमान होता है।



नदी अपनी दिशा स्वयं चुनती है ,

हवा किसी सीमा में नहीं बंधती ,

प्रकृति का हर छोटा हिस्सा ,

अपनी अलग कहानी कहती है।



इसलिए किसी को कम मत आंकना,

उसके आकार से मूल्य मत आंकना,

कभी छोटी -सी पहल भी दुनिया में,

बदलाव का इतिहास लिख सकती है।





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1 hour ago