अगर इस जहाँ मे है तो तुझे ज़रूर ढूंढ लूँगा

हवाओं के झोंकों से तेरा नाम पूछ लूँगा

बारिश की बूँदों पर मे तेरा अक्स देख लूँगा

अगर इस जहाँ मे है तो तुझे ज़रूर ढूंढ लूँगा

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26 मिनट पहले