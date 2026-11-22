रुकना नहीं थामना नहीं फिर बात से डिगना नहीं

रुकना नहीं थामना नहीं

फिर बात से डिगना नहीं

जीत पहली है यही

खुद आपको ठगना नहीं ॥ 01 ॥



अभिमान हो अभिमान पर

पग थाम कर रखना नहीं

चल रहे जो मान गति

आराम तुम करना नहीं

जीत हो जब पास में

ध्यान तुम रखना वही ॥ 02 ॥



मन, मान चंचल ध्यान में

तुम ताप बल रखना सही

तैयारी करना जीत की

जग हास से डरना नहीं ॥ 03 ॥



रुकना नहीं थामना नहीं

फिर बात से डिगना नहीं

जो साथ चलते रह गए

वह आप अपने हो लिए

हम काम करते रह गए

तुम साथ मेरे हो लिए ॥ 04 ॥

- जितेन्द्र के तिवारी

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