रुकना नहीं थामना नहीं
फिर बात से डिगना नहीं
जीत पहली है यही
खुद आपको ठगना नहीं ॥ 01 ॥
अभिमान हो अभिमान पर
पग थाम कर रखना नहीं
चल रहे जो मान गति
आराम तुम करना नहीं
जीत हो जब पास में
ध्यान तुम रखना वही ॥ 02 ॥
मन, मान चंचल ध्यान में
तुम ताप बल रखना सही
तैयारी करना जीत की
जग हास से डरना नहीं ॥ 03 ॥
रुकना नहीं थामना नहीं
फिर बात से डिगना नहीं
जो साथ चलते रह गए
वह आप अपने हो लिए
हम काम करते रह गए
तुम साथ मेरे हो लिए ॥ 04 ॥
- जितेन्द्र के तिवारी
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