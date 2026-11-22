अपना अधिकार जमाओ तुम।।

आरक्षण प्रतिभा भक्षक है

सब मिलकर इसको खत्म करो ।

मेधावी को वंचित कर असफल न

पायें पद यत्न करो ।।

था प्रावधान दस वर्षों का

पर अब तक हमने ढोया है।

कुत्सित राजनीतिज्ञों ने

सामाजिक ज़हर पिरोया है।।

न गलती बाबा साहेब की

जो ऐसा प्रावधान लाये ।

निर्बल दलितों की दशा देख

दस वर्षों में समाधान पाये।।

लेकिन सत्ता के प्यासों ने

वोट बैंक इसको माना ।

अपनी ही सत्ता बनी रहे

खींचते रहे हैं मनमाना ।।

बहुत हो चुका संयम अब

उठ गर्जना लगाओ तुम।

सब लोग बराबर हैं भारत में

अपना अधिकार जमाओ तुम।।

-जितेंद्र पाण्डेय

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1 hour ago