जो तेरे ही खुशबू से मिलती-जुलती है

ये महेक भी जाने कहां से आती

जब हवा मेरे बदन को छुकर जाती है

मेरी सांसों में मिलती है वहीं खुशबू

जो तेरे ही खुशबू से मिलती-जुलती है

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

24 minutes ago