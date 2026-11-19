यह जुगनू भी न जाने क्यों

यह जुगनू भी न जाने क्यों

रात को ही चमकते हैं

थोड़ी सी रोशनी दिखाकर

ख़ुदको चांद समझ लेते हैं

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22 मिनट पहले