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Jaya Jaiswal

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                            रात मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज़ादी मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुरदृष्टि मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूँघट औरत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम मर्द के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियंत्रण मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक़ मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि-परीक्षा औरत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसभा मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मसम्मान मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चीर हरण औरत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वासना मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छा मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचैनी मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्म औरत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरवाले मर्द के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हा-चौका औरत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्णय मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाबंदी औरत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हक़ मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ मर्द की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध मर्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहनशीलता औरत की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग औरत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधन औरत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धैर्य औरत का
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न जाने इस दुनिया के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अपराध, कितने आरोप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना दर्द—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब औरत के हिस्से आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह दुनिया मर्दों ने बनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरतें इसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस साँस लेने भर को छोड़ी गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनिया की हर औरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्द बन जाना चाहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई मर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत नहीं बनना चाहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उसी दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस दुनियाकी औरतों को आज़ाद मानूँगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन इस दुनिया के हर मर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जन्म में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरत बन जाना चाहेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जया जायसवाल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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