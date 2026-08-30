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सच का जो हाल है लेकिन न वो देखा जाता

जनवादी ग़ज़लकार

जनवादी ग़ज़लकार

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                            बाज़ के डर से आसमां नहीं छोड़ा जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पार जाने का रास्ता कोई ढूँढा जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर समय आप बही ले के बैठ जायेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िन्दगी में नफ़ा - नुकसान तो होता जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों, दुश्मनों, अपनों का हो कि ग़ैरों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो किसी का हो भरोसा नहीं तोड़ा जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पितृसत्ता की गर्त से वो मगर कब निकली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक औरत को बार -बार दबाया जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार दिन के लिए बच्चों का बचपना होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुस्तकें दे के खिलौना नहीं छीना जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द क्या आपके दिल में नहीं होता होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हरा पेड़ कोई सामने काटा जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की तारीफ़ तो झूठे भी लोग करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच का जो हाल है लेकिन न वो देखा जाता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- डी एम मिश्र
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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