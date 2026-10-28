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शब्दों की चाबी

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "शब्दों की चाबी"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भरोसा करो, पर किसी के भरोसे मत रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने पैरों पर सीखो तुम तो चलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया भावों से नहीं, संख्या से चलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी आमदनी, कितनी पहुँच पलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना बड़ा पद, यही पहचान रह गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान की कीमत संख्या में बह गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद खड़े न हुए तो उम्र भर यूँ होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के फैसले पर ही जीवन होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलाह तो देंगे सभी, ज्ञान लुटाएंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते ही देखो, सबसे पहले हट जाएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अच्छा ढूंढो मत, अच्छे बन जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे मिलकर किसी की तलाश बन जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार जगहें कभी भी भरती नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा उनकी कभी भी मरती नहीं हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समुद्र भरे न, श्मशान भरे न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृष्णा का गड्ढा, मन भी भरे न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब सुख की चाबी को ढूंढ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ताला किसने लगाया, भूल रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख पर ताला हमने खुद लगाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही चाबी को कहीं छुपाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सबसे सरल नियम यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद को दुख दे, वो कर्म नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपने साथ न हो, वो औरों से न करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो है जीवन को सच्चा पढ़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हकीकत में परेशान पड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई हकीकत से ही डर कर खड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी बातें दिल में मत रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना बड़े रिश्ते यूँ ही टूटते हैं, ये समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूबसूरत हैं वो लोग इस जहाँ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक्त पर वक्त देते, साथ निभाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ लोग हैं अजब से यहाँ पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे सीख के तुम्हें ही सिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हद से ज्यादा सहना भी ठीक नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यादा सहोगे तो कायर ही कहलाओगे कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ निभाने वाले हालात नहीं देखते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात देखने वाले साथ नहीं देते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नए रिश्ते बनाओ, ये तो अच्छी बात है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पुरानों को निभाना भी तो जज़्बात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयों की चमक में पुरानों को न भूलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ों को सींचना, फूलों से ही न फूलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द तो देखो चाबियों जैसे होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही लगे तो दिल के ताले खोलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत लगे तो सच को भी चुभते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही शब्द ही मुंह भी बंद करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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