आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   SAMAY KI FASAL
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

समय की फसल

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अचानक कुछ भी नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगूर भी एक दिन में नहीं पकते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले कली खिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर धूप लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जाकर रस उतरता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम भी ऐसा ही होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहली नजर बीज बो देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वृक्ष बनने में बरसातें लगती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की यात्रा देह तक नहीं जाती सीधे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले दिल से जुबान तक आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जुबान से व्यवहार में ढलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तब देह भी पवित्र हो जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बीच रास्ते में मिलते हैं पड़ाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी श्रृंगार हंस देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हास्य ठहाका मारता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अद्भुत चकित कर जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कभी शांत... बस शांत रह जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रस झरता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते की मिट्टी में घुलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो कड़वा था उसे मधुर बना देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए उतावले मत हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल तो पकेंगे ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस जड़ को पानी देते रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो चीज समय लेकर बनती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सबसे मीठी और सबसे महान होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा, दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वरचित मौलिक रचना
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
2 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree