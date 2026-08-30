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पाप पुण्य, जीवन मरण, चरणों में लाया हूँ

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            प्रभु तुमने हमें, प्रेम से रचाया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आनंद ही, हममें बाँटने को बनाया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछूँ हे नाथ, इस तन का धर्म क्या है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही तो सार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गृहस्थ के पथ पर, भूख प्यास भी आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निंदा स्तुति, सुख दुःख, सब परीक्षा लाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप कर भी सत्पथ पर, चलने का बल दे दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों में भी स्वाध्याय का, संबल दे दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैदिक ऋचाओं का सार, श्वासों में भर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कर्म को भजन, हर क्षण को जप कर दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन मन धन मेरा, सब तुझको अर्पण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान अपमान, जय पराजय, सब तेरा तर्पण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाप पुण्य, जीवन मरण, चरणों में लाया हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरी कृपा का, आँचल माँगने आया हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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41 मिनट पहले

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