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राग ही जीवन

Jagdish Prasad

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                            "राग ही जीवन"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार राग से चलता है, विराग से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप जलता है तेल से, वायु से नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसों की माला चलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक मोह की गाँठ भी चलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह न हो तो पाँव रुके, घर आँगन सूना हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता, पिता का साया, सब बेमानी हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज से वृक्ष, वृक्ष से छाया, रिश्तों का ये मेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह के धागे से ही तो बुना है जीवन का झमेला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो संन्यासी भी तन को कैसे तज पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचतत्व के इस पुतले को भोजन-पानी तो चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख-प्यास भी माया, नींद भी माया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए तो मार्ग में भी भिक्षा की थाली आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए हमारे देव भी अकेले नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मा के संग सावित्री, विष्णु संग लक्ष्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंकर के संग पार्वती खड़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन, पालन, संहार - तीनों को अर्द्धांगिनी मिली है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि राग के बिना सृष्टि की गाड़ी नहीं चली है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, सच है एक दिन ऐसा भी आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रिश्तों के मायने धुंधले पड़ जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महल-माया, मान-सम्मान सब पीछे छूट जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वजन खड़े रह जाते हैं, और बुलावा ऊपर से आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब न कोई बंधन काम आता, न कोई किनारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सिर्फ एक नाम ही वैतरणी का सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस नाम को जीते जी जपा था राग में रहकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही नाम अंत में पार लगा देता है उतरकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए राग को मत कोसो, ये जीवन का नियम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोह को मत त्यागो, ये साँसों का सलीका है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राग में रहकर भी विराग सीख लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंत में राग भी उसी में विलीन है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
--- जगदीश प्रसाद शर्मा, दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वरचित मौलिक रचना
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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2 घंटे पहले

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