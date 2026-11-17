वैसे इच्छा सिमट कर तुझमें खिंचती है।

"पुरुष से पुरुषोत्तम तक"



मैं पुरुष हूँ, चेतन प्राण-स्वरूप हूँ,

तू पुरुषोत्तम, मेरे जीवन का ध्रुव हूँ।

अब नहीं भटकना, पा लिया है लक्ष्य अटल,

तुझ तक पहुँचना ही, पुरुषार्थ है सफल।।



हे पिता! मुझे अब ज्ञान-दीप दे दे,

संकल्प दृढ़ और सही राह दे दे।

तेज दे, बल दे, प्रेरणा अथाह दे,

चारों अर्थ सधें, ऐसी चाह दे।।



आवाहन प्रथम - हे धर्म! तू आ,

तू ही सत्य है, तू ही मेरी राह।

हाथ से, वचन से, हृदय से निभाऊँ,

तेरे ही पथ पर, जीवन बिताऊँ।।



आवाहन द्वितीय - हे अर्थ! तू आ,

धर्म के पथ से धन-धान्य ला।

इतनी कृपा कर, इतना समर्थ कर,

न मैं भूखा रहूँ, न द्वार से कोई भूखा जाए घर।।



आवाहन तृतीय - हे काम! तू आ,

पर मर्यादा में बंध कर तू आ।

जैसे नदी बंध कर खेत सींचती है,

वैसे इच्छा सिमट कर तुझमें खिंचती है।।



आवाहन चतुर्थ - हे मोक्ष! तू आ,

तीनों सधें तो तू ही ठहरा।

जैसे एकांत में दीपक जलता अडोल है,

मानसरोवर में जैसे हंस अमोल है।।



वैसे ही मैं स्थिर, शांत, मौन हो जाऊँ,

तेरे सामीप्य का अमृत पान कर जाऊँ।

पुरुष से चलकर पुरुषोत्तम पाऊँ,

तेरे आनंद में चिरकाल समाऊँ।।

- जगदीश प्रसाद शर्मा

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एक घंटा पहले