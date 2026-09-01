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नायिका देवी - रणचण्डी

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            कदंब वंश की बेटी, नायिका देवी नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजयपाल संग ब्याह रचाया, पाया सोलंकी धाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति परलोक सिधारे, पुत्र छोटा मूलराज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमाता बन संभाला, सारा गुजरात राज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर गजनी से निकला, गोरी अभिमानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा बालक राजा है, विधवा रानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेगिस्तान लांघ कर, गुजरात को आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोने की धरती को, सहज ही पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह न जानता था, किससे है टक्कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंहासन पर बैठी है, खुद दुर्गा बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नायिका ने सोचा, खुले में न लड़ेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोड़े उसके तेज हैं, हम कैसे अड़ेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि से रचा व्यूह, आबू को चुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कसारदा का घाट, संकरा है घना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों के बीच जहाँ, घोड़े फँस जाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथी और पैदल ही, वहाँ लड़ पाएं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बजा युद्ध का नगाड़ा, रणचण्डी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बालक मूलराज संग, सेना लहराई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय सोमनाथ का नारा, गूंजा घाटी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट पड़ी सेना, गोरी की छाती में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथियों ने रौंदा, तलवारें चमकीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोरी की घुड़सवारी, धरी की धरी रह गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहू से रंग गई, आबू की घाटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्व से भरी गोरी की, टूट गई छाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागा वह गजनी को, जान बचा कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कभी न आया, गुजरात पुकार कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विधवा रानी ने, ऐसा पाठ पढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आक्रांता भी जिसको, सदा याद आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास ने लिखा, पर भूला दिया गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाठों में जिसको, कम बताया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सच है अमर, कसारदा साक्षी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नायिका देवी भारत की, वीर-प्रतिमूर्ति है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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13 मिनट पहले

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