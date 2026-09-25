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नाम का दीप जला दो

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            "नाम का दीप जला दो"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परमात्मा, तुमने जीवन दिया, अन्न दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल दिया, वायु दी, अग्नि का वरदान दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औषधि दी, वनस्पति दी, धरा सजाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन दिया, वैभव दिया, सम्पत्ति बरसाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख दिया, साधन दिए, वैभव अपार दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन सबसे ऊपर तुमने, चेतन विचार दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेत दिया, चेतन दिया, चेतना दी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुक्राना प्रभु! शुक्राना! कृपा इतनी दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब और कुछ नहीं, चाहिए हमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक ही विनती, सुनो तो जरा हमें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि का अमूल्य वैभव, नाम तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी झोली में डाल दो, सहारा तुम्हारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर्मन के कोने में, अंधेरा घना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ अपने नाम का, एक दीप जला दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा दीप जले, जो कभी न बुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके आलोक से, रोम-रोम सजे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोम-रोम तेजोमय, हो जाए सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में गूँजे, नाम ही तुम्हारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोम-रोम पी ले, परमानंद का रस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाए जीवन का, सारा ही कस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम तेरा ही आधार, नाम ही सार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम बिना ये जीवन, बेकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐ रसो वै सः, तू ही रस अपार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रस को पा कर ही, जीव आनंदित होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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