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कर्म की लिखावट

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            अर्थ कैसा भी हो, खुशी अर्थ से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी तो आती है, मजबूत मन से ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से प्यार करो, गर्व करो कर्म पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती भी गर्व है, कोशिश के धर्म पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे-मीठे बोल हैं, नीयत में झोल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहब ये दुनिया गोल है, सबके डबल रोल हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन कोरा कागज, कलम नहीं लिखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म की स्याही ही, किस्मत को लिखती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीभ ही थी, जिसमें आलस न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल आया हाथ में, वो भी मौन हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते वादों शर्तों के, मोहताज नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो सच्चे लोग चाहिए, जो निभाना जानते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निभा सके, दूजा समझ सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो रिश्ते, उम्र भर चल सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की मुट्ठी से, सुख नहीं बंधता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्पण की अंजुली से, जहान जीतता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँधोगे मुट्ठी तो, सुख फिसलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोलोगे अंजुली तो, सब मिल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विजेता बनो पर, समर्पण से बनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुक कर ही देखो, सबसे ऊँचा बनो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब खुश हैं तुमसे, तो समझौता किया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम खुश हो सबसे, तो नजरअंदाज किया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गलती को गिनोगे, तो रिश्ता टूटेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माफ करना सीखोगे, तो मन जुड़ेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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