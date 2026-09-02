जाने वाला गया कहाँ

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Jagdish Prasad

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                            साथी साथ छोड़कर, चले तो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनकी यादें, उम्र भर रह जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब शिकायत किसी से, बची नहीं मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बोध जगा है, गहरे इस जीवन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि साथी देह था, तो जाना निश्चित था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह तो नश्वर है, मिटना निश्चित था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यदि साथी आत्मा, अजर-अमर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उसकी मृत्यु कहाँ, वो यहीं अमर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मरा नहीं, बस रूप बदल गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और स्वरूप में, यहीं ढल गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम कभी बंधन में, बांधता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो तो बंधनों से, मुक्त करता ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अपना शरीर भी, अपना कहाँ रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बदलता रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आत्मा तो अंश है, उस विराट ब्रह्म का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट सकता नहीं, रिश्ता कभी उस रम का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सब उसी के, ही तो अंश हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही दीप के, कई वंश हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर सोचो, जाने वाला गया कहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गया नहीं, है यहीं, इसी जहाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा में, खुशबू में, यादों में बसा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ही मन के, एक कोने में हँसा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कहीं नहीं गया, यही तो ज्ञान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही प्रेम का, अंतिम निर्वाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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