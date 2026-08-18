आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   HE PARMATMA, MARG DIKHAO
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

हे परमात्मा, मार्ग दिखाओ

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            "हे परमात्मा, मार्ग दिखाओ"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे परमात्मा! ये अनमोल जीवन, भंवरों में फँसकर घबराता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषम परिस्थिति की गहरी धार, हर पल मन को डगमगाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे सर्वशक्तिमान! करबद्ध विनती, सद्बुद्धि का दीपक जला दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही-गलत का भेद बता दो, धर्म-अधर्म की राह दिखा दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक दो ऐसा तीक्ष्ण और तेज़, जो अंधियारे में भी राह खोजे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नवभोर रात को चीर, उजाले का मार्ग प्रशस्त करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धृति का धैर्य भी वरदान दो, आंधी आए तो भी अडिग रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर के आगे घुटने न टेकें, कर्तव्य पथ पर डटकर चलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध की अग्नि बहुत भड़कती, शांति के जल से उसे बुझा दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा का सागर हृदय में भर दो, छोटी-छोटी बातों को भुला दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोभ-मोह की कालिख मिटा दो, निर्मल मन का दर्पण बना दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा-सुमन से जीवन महके, सबमें तेरा ही रूप दिखा दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, अभाव से पूर्णता में ढाल दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भय के बंधन काटकर प्रभु, निर्भयता का कवच पहना दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तेरा हाथ सिर पर होगा, कोई तूफां हमें डरा न पाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
'मैं' मिटेगा, 'तू' ही शेष रहेगा, यही जीवन तब सार्थक हो जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
--- जगदीश प्रसाद शर्मा, दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वरचित मौलिक रचना
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
2 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree