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डाकू से वाल्मीकि तक

Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            जंगल में रहता था, एक रत्नाकर नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लूट-पाट ही जिसका, बन गया था काम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहगीरों को लूटता, करता था अधर्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार के लिए ही, कहता था ये कर्म।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन उस वन से, नारद मुनि आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रत्नाकर ने रोका, उन्हें भी डराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नारद न डरे, मुस्कुराए शांत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले - किसके लिए करता है ये भ्रांत?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछा - जो पाप तू, परिवार हेतु करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या परिवार तेरा, आधा पाप धरता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँधा नारद को, घर को दौड़ा धाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी, पिता, माता से, वही प्रश्न लाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने कहा - हम तो, रोटी के साथी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे पाप-पुण्य के, हम न भागीदार हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनकर ये उत्तर, टूटा अहंकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों से बह निकला, पश्चाताप अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटा नारद चरणों में, गिरा और रोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा करो मुनिवर, मैंने पाप में खोया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारद बोले - बेटा, अब राम नाम जप ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी नाम से जीवन का, अंधकार हर ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापों से जिह्वा पर, राम न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मरा-मरा जप ले, राम बन जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जपता रहा मरा-मरा, युग बीत गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरा-मरा जपते-जपते, राम गीत भए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसी लगी समाधि, हिला न तन-मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीमकों ने बना दिया, मिट्टी का वाल्मीक तन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तप से पिघला तमस, जन्मा नया प्रकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाकू रत्नाकर ही, बना वाल्मीकि महाकाव्य आकाश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख यही है - पाप का भागी कोई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने कर्मों का लेखा, तुझे ही भरना वहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यदि सच्चे मन से, राम शरण आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डाकू भी महर्षि बन, रामायण रच जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा, दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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