जीवन का सार यही है, आकार से नहीं, कार्य से पहचानो

जितना बड़ा मकान होता है, उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता,

जितना बड़ा दरवाजा होता है, उतना बड़ा ताला नहीं होता।।



जितना बड़ा ताला होता है, उतनी बड़ी चाबी नहीं होती,

पर उसी छोटी चाबी पर, घर की सुरक्षा टिकी होती।।



यही तो जीवन का सत्य है, बड़ा दिखने वाला ही बड़ा नहीं होता,

छोटा दिखने वाला भी, कभी-कभी सबसे बड़ा होता।।



मकान तो ईंट-पत्थर का है, दीवारों से ही वह बनता है,

पर उसकी असली रक्षा तो, एक छोटी चाबी ही करती है।।



जैसे माँ की छोटी सी दुआ, बड़े-बड़े संकट टाल देती है,

जैसे गुरु की एक छोटी सी सीख, जीवन की दिशा बदल देती है।।



जैसे छोटी सी चिंगारी, बड़े जंगल को रोशन कर देती है,

जैसे छोटी सी मुस्कान, टूटे हुए दिल को जोड़ देती है।।



मत आँको किसी को उसके आकार से, उसके कद से,

बड़ा काम अक्सर छोटे हाथों से ही पूरा होता है।।



जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, वह दिखने में छोटा हो सकता है,

पर उसके बिना घर, घर नहीं, बस एक मकान रह जाता है।।



इसलिए छोटी चाबी का सम्मान करो, उसकी कीमत को पहचानो,

जो छोटा दिखे, उसे कभी भी छोटा मत जानो।।



जीवन का सार यही है, आकार से नहीं, कार्य से पहचानो,

छोटी सी चाबी ही तो है, जो बड़े घर को अपना बनाती है।।

- जगदीश प्रसाद शर्मा

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एक घंटा पहले