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Jagdish Prasad

Jagdish Prasad

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                            1. समाज का आईना: "वृद्धाश्रम"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन हाथों ने झूला झुलाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वो हाथ काँपते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन दीवारों को ईंट-ईंट जोड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वो दीवारें याद आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा कहता है "व्यस्त हूँ",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहू कहती है "जगह नहीं"।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और माँ-बाप एक कमरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी पूरी उम्र लिए बैठे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना दिखाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बड़ा हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दिल छोटे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
2. मन का आईना: "तुलना"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसी की थाली में घी ज्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी रोटी फीकी लगने लगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्त की गाड़ी नई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना घर पुराना लगने लगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलना की कैंची से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी के कपड़े काट दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो था वो भी बुरा लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो नहीं था उसकी चाहत बढ़ गई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना पूछता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी जिंदगी बुरी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तूने उसे बुरा मान लिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
3. जीवन का आईना: "क्रोध"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
1 मिनट का क्रोध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
10 साल का रिश्ता जला देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
1 गलत शब्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
100 सही बातें मिटा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध आए तो पानी पियो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आए तो भी पियो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्यास बुझती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आग भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी बंद करने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच लो... क्या खो रहा है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
4. प्रकृति का आईना: "पेड़"
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने कंक्रीट के जंगल बना लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और असली जंगल काट दिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
AC लगाया, पेड़ काटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सांस के लिए सिलेंडर खोजे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ खड़ा था तो छाया देता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल देता था, ऑक्सीजन देता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उसे फर्नीचर बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हम सांस का फर्नीचर खोज रहे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना बताता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ नहीं कट रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी सांसें कट रही हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- जगदीश प्रसाद शर्मा, दिल्ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
(मौलिक रचना)
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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