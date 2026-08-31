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अकलुष — बचपन का निश्छल प्यार

Jagdish chandra

Jagdish chandra

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            नौ बरस की संतोषी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठ बरस का प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हे-नन्हे दो बाल-मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई छल, न नेम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“संतोषी री!” आवाज़ लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम खड़ा था द्वार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतोषी दौड़ी बाहर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम ने पूछा— “संतोषी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे प्यार करोगी?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर बोली नौ बरस की—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हाँ! क्यों नहीं करूँगी?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बोला— “तो आज तुम्हारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर मैं मिलने आऊँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मुझे बस देख लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से लौट जाऊँगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथरीली राहें, खड़ी चढ़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं धूप तो कहीं छाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सँभलकर, कभी फिसलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बढ़ाता अपने पाँव।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे पर छोटा-सा बस्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में मीठी आस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठ बरस का नन्हा प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलता संतोषी के पास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में उसने चक्कर काटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थककर लौट गया प्रेम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नन्हे मन की नन्ही चाहत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन भाव असीम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले दिन विद्यालय में पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कल बुलाया क्यों नहीं?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतोषी बोली— “भूल गई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें देखा भी तो नहीं!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम बोला— “आज बुलाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फिर घर आऊँगा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढलते सूरज के संग-संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तेरे घर आऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर संतोषी खेल में मग्न थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम खड़ा था दूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठ बरस के उस मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह रहा भरपूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले दिन विद्यालय न जाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम को घर जा पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ों की उन पगडंडियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलकर उसके घर जा पहुँचा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोला— “चाचाजी! संतोषी मेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ पढ़ती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं इसके साथ खेलूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मुझसे कभी नहीं लड़ती है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई चालाकी थी मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई व्यापार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो नन्हे बच्चों के मन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस था निश्छल प्यार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतोषी ने हाथ बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम ने थामा हाथ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई शर्त, न कोई मतलब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बचपन का साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई स्वार्थ, न कोई छल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दुनिया का ज्ञान अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन के राधा-कृष्ण-सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन था यह प्यार!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठ बरस के प्रेम को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौ बरस से रहता हर काम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बचपन के निश्छल मन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौ-सौ बार प्रणाम!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-जगदीश चंद्र कापड़ी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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