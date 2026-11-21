जिनके दीदार से हम जिया करते थे

जंग - ऐ - मोहब्बत के इस सफर में,

खुद की मोहब्बत से ही लड़ते रहे



जिनके दीदार से हम जिया करते थे,

वही हमारी मरने की दुआ करते रहे।



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46 मिनट पहले