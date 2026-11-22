उस दिन पुरुष नहीं—पुरुषसत्ता का अहंकार मरेगा!

जिसकी कोख में पलकर तुमने, प्रथम श्वास का दान लिया,

जिसकी अँगुली थाम-थामकर, जीवन का प्रस्थान लिया।

उसी जननि के अस्तित्वों पर, तुमने प्रश्न हजार किए,

कैसे उसके भाग्य-विधाता, उसके ही हक़दार हुए?



तुमने धर्मग्रंथों में अपने, अधिकारों के श्लोक लिखे,

उसके हिस्से त्याग, तपस्या, मर्यादा के रोग लिखे।

तुमने अपने स्वार्थ हेतु ही, नीति-नियम निर्माण किए,

उसकी स्वतंत्र चेतना पर, कितने अनुशासन थोप दिए।



अद्भुत न्याय तुम्हारा है, अद्भुत धर्म-विधान तुम्हारा,

पाप तुम्हारा कर्म रहा, पर दोष सदा उसके माथे सारा।

तुमने ही अपराध किए और उसको लांछित कर डाला,

अपनी हर दुर्बलता का तुमने नारी को उत्तरदायी बना डाला।



तुमने उसकी देह को बाँटा, कुल, मर्यादा, मानों में,

कहीं अग्नि की वेदी पर, कहीं बंद किवाड़ों में।

कहीं दहेज की बलिवेदी पर, कहीं भूख के व्यापारों में,

कहीं विवशता बिकती देखी, सभ्य कहे जाने वाले दरबारों में।



जिस स्तन से अमृत पीकर तुम, जीवन का विस्तार बने,

उसी वक्ष को अपमानित करके, कैसे तुम अधिकार बने?

जिस गर्भाशय ने तुम्हें रचा, उसको ही अपवित्र कहा,

कैसा पुरुषार्थ तुम्हारा है, कैसा यह संस्कार रहा?



तुम कहते हो नारी लक्ष्मी, तुम कहते हो शक्ति भवानी,

पर घर की सत्ता जब बाँटोगे, याद न आएगी वह रानी।

मंचों पर सम्मानित नारी, घर में निर्णय से वंचित है,

यह कैसी सभ्यता तुम्हारी, जो अपने ही सत्य से भयभीत है?



नारी की चुप्पी को तुमने उसकी स्वीकृति मान लिया,

उसकी सहनशीलता को तुमने दुर्बलता का नाम दिया।

वह सहती रही, तुम बढ़ते रहे, यह कैसा न्याय तुम्हारा था?

वह घर को जोड़ती रही, घर किसका और सहारा था?



सुनो पुरुष! यह प्रश्न तुम्हारे अस्तित्व के द्वार खड़ा,

किस अधिकार से तुमने उसके स्वप्नों का संसार जड़ा?

वह वस्तु नहीं, संपत्ति नहीं, न कुल की कोई परिभाषा है,

वह स्वतंत्र चेतना, व्यक्तित्व और जीवन की अभिलाषा है।



अब दान नहीं, अधिकार चाहिए; उपदेश नहीं, व्यवहार चाहिए,

देवी का आसन नहीं उसे, मनुष्य होने का अधिकार चाहिए।

नहीं चाहिए झूठी पूजा, न श्रद्धा के आडंबर,

बस उसके हिस्से का आकाश और निर्णय का स्वतंत्र अवसर।



और सुनो!



जिस दिन वह अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं लिखेगी,

जिस दिन अपनी नियति की वह स्वयं लेखिका बनेगी,

उस दिन तुम्हारे सिंहासन का आधार हिल जाएगा,

सदियों से पोषित पुरुष-अहंकार स्वयं पिघल जाएगा।



क्योंकि नारी का जागरण कोई एक विद्रोह नहीं होगा,

वह मानवता के इतिहास का नव-सृजन होगा।

उस दिन न कोई श्रेष्ठ रहेगा, न कोई हीन कहलाएगा,

मनुष्य, मनुष्य के समकक्ष खड़ा दिखाई देगा।



और अंतिम प्रश्न पुरुषसत्ता से—



जिस नारी के बिना तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है,

उसके अधिकारों पर तुम्हारा पहरा क्यों ज़रूरी है?

जिससे सृष्टि चली, उसी को तुमने पराधीन बनाया है,

इतिहास गवाह रहेगा—तुमने अपना ही मूल भुलाया है।



याद रखना!



नारी जब तक मौन रही, तुम न्यायाधीश बने बैठे थे,

उसके हिस्से के सूर्य-चंद्रमा भी तुमने बाँट रखे थे।

अब वह अपने भाग्य की स्वयं नई इबारत लिखेगी,

तुम्हारी सत्ता से नहीं, अपने सामर्थ्य से उठेगी।



वह तुम्हारी बनाई हुई परिभाषा में नहीं आएगी,

वह अपने अस्तित्व की परिभाषा स्वयं बनाएगी।

और जिस दिन यह सत्य संसार स्वीकार कर लेगा,

उस दिन पुरुष नहीं—पुरुषसत्ता का अहंकार मरेगा!



-सौरभ त्रिपाठी

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