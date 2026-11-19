मानव होना ही स्वयं में एक महान संग्राम है।

माटी का तन, चेतनता का विस्तार है मानव,

मौन प्रकृति के अधरों का उद्गार है मानव।

कण-कण में ब्रह्माण्ड समेटे फिरता है,

स्वयं प्रश्न बन, स्वयं उत्तर खोजता है मानव।



न वह केवल देह, न केवल प्राण है,

वह संघर्षों में ढलता हुआ निर्माण है।

कभी हिमगिरि-सा अडिग, कभी निर्झर-सा प्रवाह,

कभी दीपक, कभी आँधी, कभी स्वयं ही राह।



उसकी आँखों में अनन्त आकाश पलता है,

उसके अंतर में युगों का इतिहास चलता है।

वह शून्य से सृजन का विधान लिख सकता है,

एक अश्रु से करुणा का जहान लिख सकता है।



वह समय की शिला पर स्वप्न उकेरता है,

हार के अंधकार में भी प्रभात घेरता है।

कभी अहंकार में अपना अस्तित्व खोता है,

कभी परहित में स्वयं से भी बड़ा होता है।



नश्वर काया में अमरत्व का अभिमान है मानव,

विरोधाभासों का जीवंत विधान है मानव।

देवत्व की संभावना, दानवत्व की चुनौती,

अपने ही अंतर्मन से निरंतर जूझता युग-यात्री।



न उसे पूर्ण कहो, न उसे तुच्छ मानो,

उसके मौन में छिपे अनगिनत अर्थ जानो।

वह गिरकर उठने की सतत प्रक्रिया का नाम है,

मानव होना ही स्वयं में एक महान संग्राम है।



वह सृष्टि की अंतिम कृति नहीं,

संभावनाओं का अनवरत सृजन है;

वह केवल इतिहास का पात्र नहीं,

स्वयं इतिहास का आगामी संस्करण है।

- सौरभ त्रिपाठी

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51 मिनट पहले