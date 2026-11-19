प्रकृति के नवावतार से, आलोकित संसार॥

नव पल्लव की पाँखुरी पर, प्रकृति लिखे नवगीत।

नवयुग के अभिनन्दन में, गूँजे सृष्टि-संगीत॥



स्वर्णिम किरणों का तिलक धर, उषा चली मुस्काय।

नील गगन के भाल पर, अरुणिम आभा छाय॥



पवन पहनकर गन्ध-वसन, वन-वीथी में डोले।

कुसुम-कली के अधर खोलकर, मधुरिम छन्द टटोले॥



नदियों की रजताभ धाराएँ, गाएँ नव-अभिसार।

पर्वत के उन्नत शिखरों पर, जागे नव-उद्गार॥



धरा ओढ़कर हरित दुकूल, करती नव शृंगार।

अम्बर ने मुक्तामणि जड़े, तारक-दीप अपार॥



मधुपों की गुंजारों में, नवजीवन का राग।

विहग-वृन्द के कण्ठ से, फूटे सृजन-विराग॥



ऋतुओं ने परिवर्तित कर ली, अपनी चित्रित वेश।

नवयौवन से दीप्त हुआ, वन-उपवन परिवेश॥



यह केवल ऋतु-परिवर्तन नहीं, सृष्टि का उद्घोष है।

जड़ में चेतन, क्षण में शाश्वत, नवयुग का नवघोष है।।



मृतप्राय-सी आशाओं में, फिर अंकुर मुस्काए।

खंडित स्वप्नों के अधरों पर, नव विश्वास जगाए॥



प्रकृति नहीं केवल सौन्दर्य, यह जीवन का सार।

इसके कण-कण में निहित है, सृजन-शक्ति अपार॥



आओ! इसके नवावतार का, करें हृदय से वन्दन।

इसके अनुपम वैभव से ही, सम्भव नव-अभिनन्दन॥



नव नभ, नव पथ, नव चेतना, नव संकल्प-विचार।

प्रकृति के नवावतार से, आलोकित संसार॥











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