पोवारी संस्कृति का आधारस्तम्भ: मातृभाषा व नेंग-दस्तूर

मातृभाषा पोवारी से दिवो वानी।

पोवारी संस्कृति से ज्योति वानी।

अगर सोड़ देओ मातृभाषा पोवारी,

कसी बचाय पाओ पोवारी संस्कृति।।



मातृभाषा से पानी को पाट वानी।

संस्कृति से पाट को पानी वानी।

अगर सोड़ देओ मातृभाषा पोवारी,

कसी बचाय पाओ पोवारी संस्कृति।।



मातृभाषा से फूलों को झाड़ वानी।

संस्कृति से झाड़ को फूलों वानी।

अगर सोड़ देओ मातृभाषा पोवारी,

कसी बचाय पाओ पोवारी संस्कृति।।



संस्कृति से पानी को पाट वानी।

संस्कार सेती पाट को पानी वानी।

अगर नष्ट कर देओ पोवारी संस्कृति,

कसी संस्कारित बन पाये नवीन पीढ़ी।।



नेंग दस्तूर सेती पानी को पाट वानी।

संस्कार सेती पाट को पानी वानी।

अगर सोड़ देओ बिहया का नेंगदस्तूर।

कसा देय पाओ नवी पीढ़ी ला संस्कार।।



असंभव से मातृभाषा पोवारी को बिना,

पोवारी संस्कृति संस्कारों ला बचावनो।

असंभव से बिहया को नेंग दस्तूर बिना,

पोवारी संस्कृति संस्कारों ला बचावनो।।



मातृभाषा पोवारी अना नेंग दस्तूर ,

आती पोवारी संस्कृति का आधारस्तम्भ।

पोवारी संस्कृति बचावन साती,

सशक्त बनाओ संस्कृति का आधारस्तम्भ।।



-ओ सी पटले

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53 मिनट पहले