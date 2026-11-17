पोवार समाज को ऐतिहासिक पहचान की हुंकार

क्षत्रिय पोवार महासंघ न्

पोवारी अस्मिता की हुंकार भरीस।

दिवाली मिलन समारोह मा,

स्वजनों को दिलों ला झकझोर देईस।।



महासंघ को कार्यक्रम मा

पोवारी भाषा को स्वर गूंज गयेव।

जन- जन को हृदय,

पहचान को गर्व लक भर गयेव।।



महासंघ को कार्यक्रम मा

पोवार नाव को मीठों स्वर गूंजेव।

जन- जन को हृदय,

पहचान को गर्व लक भर गयेव।।



महासंघ को कार्यक्रम मा

मूल पहचान को संकल्प गूंजेव।

जन- जन को हृदय,

पहचान को गर्व लक भर गयेव।।



महासंघ को रुप मा

पुनः एक नवीन सूर्योदय भयेव।

जन- जन को हृदय,

उज्ज्वल प्रकाश लक भर गयेव।।



महासंघ को कार्यक्रम मा

स्वजनों को परस्पर दिल मिलेव।

जन- जन को हृदय मा,

पहचान पर गर्व को भाव जगेव।।



महासंघ को कार्यक्रम मा

स्वजनों को दिलों मा दीप जलेव।

जन- जन को हृदय मा

छायेव घनों अंधकार दूर भयेव।।



महासंघ को कार्यक्रम मा

स्वजनों मा नवो अरमान जागेव।

जन- जन को हृदय मा,

पोवारी स्वाभिमान पुनः जागेव।।



-ओ सी पटले

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1 hour ago