क्षत्रिय पोवार महासंघ न्
पोवारी अस्मिता की हुंकार भरीस।
दिवाली मिलन समारोह मा,
स्वजनों को दिलों ला झकझोर देईस।।
महासंघ को कार्यक्रम मा
पोवारी भाषा को स्वर गूंज गयेव।
जन- जन को हृदय,
पहचान को गर्व लक भर गयेव।।
महासंघ को कार्यक्रम मा
पोवार नाव को मीठों स्वर गूंजेव।
जन- जन को हृदय,
पहचान को गर्व लक भर गयेव।।
महासंघ को कार्यक्रम मा
मूल पहचान को संकल्प गूंजेव।
जन- जन को हृदय,
पहचान को गर्व लक भर गयेव।।
महासंघ को रुप मा
पुनः एक नवीन सूर्योदय भयेव।
जन- जन को हृदय,
उज्ज्वल प्रकाश लक भर गयेव।।
महासंघ को कार्यक्रम मा
स्वजनों को परस्पर दिल मिलेव।
जन- जन को हृदय मा,
पहचान पर गर्व को भाव जगेव।।
महासंघ को कार्यक्रम मा
स्वजनों को दिलों मा दीप जलेव।
जन- जन को हृदय मा
छायेव घनों अंधकार दूर भयेव।।
महासंघ को कार्यक्रम मा
स्वजनों मा नवो अरमान जागेव।
जन- जन को हृदय मा,
पोवारी स्वाभिमान पुनः जागेव।।
-ओ सी पटले
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