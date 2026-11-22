पोवारी लोकगीतों मा भाषिक सौंदर्य:एक अनुसंधान

भाषाओं की बाग को फूल पोवारी।

सनातन धर्म को अनुकूल पोवारी।

देश को माटी की सुगंध धारण करके,

नित्य गूंज रही से मातृभाषा पोवारी।।



पोवारी भाषा से शब्दों को मधुबन ।

पोवारी भाषा मीठो शब्दों को संगम ।

मीठो स्वरों को सरगम से पोवारी,

पोवारी भाषा से समाज को परचम ।।



पोवारी भाषा या से छैल छबीली।

पोवारों को घरों की या से लाड़ली ।

बोलचाल ना लिखनो मा से सरल,

भावों की अभिव्यक्ति मा प्रभावशाली।।



पोवारी बोली से साधी भोलीभाली ।

पूर्वजों को अंतरात्मा की या बोली ।

स्वजनों सीन अगर बोलों पोवारी मा,

बढ़ जासे सहज संबंधों की खोली ।।



पोवारी भाषा से मीठी मन-मोहिनी ।

साहित्य उपवन की चटक-चांदनी ।

अनमोल धरोहर से या समाज की,

पोवारी भाषा से संस्कृति की संजीवनी ।।



सूर्य रश्मि समान तेजस्वी से पोवारी ।

चन्द्र रश्मी समान शीतल से पोवारी ।

भावों को प्रकटीकरण मा असरदार ,

भावों को चित्रण मा सक्षम से पोवारी।।



मधुर लोकगीतों लक समृद्ध से पोवारी ।

उत्तम संस्कारों लक संस्कारित से पोवारी । सनातन धर्म संस्कृति लक सिंचित से,

मातृभाषा गौरवशाली से आमरी पोवारी ।।



विवाह गीतों मा सेती आदर्शों का संस्कार ।

वर वधू ला राम सीता मानके होसेती दस्तूर ।

मातृभाषा ला देखो बिहया को गीतों मा,

मन मा सात्विक भाव जगाय देसे पोवारी ।।



लोकगीतों मा से शब्दों को अलंकरण।

लोकगीतों मा से भावों को अलंकरण।

लोकगीतों मा तरंग से सुंदर विचारों की,

लोकगीतों मा से रम्य कल्पनाओं की तरंग।।



लोकगीतों मा भाषा श्रृंगारित से पोवारी।

भाषिक सौंदर्य लक सुसज्जित से पोवारी।

भाषिक सौंदर्य उभारबीन नवों साहित्य मा,

पुनः प्रतिष्ठित होय जायें मातृभाषा पोवारी।।



हर संघर्ष मा समुदाय की साथी पोवारी।

अंतर्द्वंद्वों ला पार करन की शक्ति पोवारी।

वात्सल्यमयी से आमरी पोवारी भाषा,

सदियों पासून शान लक गूंज रही से पोवारी।।



--ओ सी पटले

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एक घंटा पहले