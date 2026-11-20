पोवारी भाषा मा सौंदर्य व वैभव होना

पोवारी भाषा मा

आता सुधार होना।

पोवारी भाषा मा

आता निखार होना।।



पोवारी भाषा मा

आता परिष्कार होना।

पोवारी भाषा मा

अनमोल विचार होना।।



पोवारी साहित्य मा

शब्दों को अलंकरण होना।

पोवारी साहित्य मा

भावों को अलंकरण होना।।



पोवारी साहित्य मा

भावों की ऊंची उड़ान होना।

पोवारी साहित्य मा

कल्पनाओं की उड़ान होना।।



पोवारी साहित्य मा

आता भाषिक शुद्धता होना।

पोवारी साहित्य मा

अभिव्यक्ति की स्पष्टता होना।।



पोवारी साहित्य मा

सुंदर विचारों की तरंग होना।

पोवारी साहित्य मा

सुंदर कल्पनाओं की तरंग होना।।



पोवारी भाषा मा

सुधार, परिष्कार व उत्कर्ष होना ।

पोवारी भाषा मा

आता सुधार, सौंदर्य व वैभव होना ।।



-ओ सी पटले

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49 मिनट पहले