पोवारी भाषा को सौंदर्य व वैभव बढ़ावबीन

पोवारी भाषा मीठी से

मिठास कायम ठेवबीन आम्हीं।

भाषा मा सौंदर्य से,

सौंदर्य अधिक बढ़ावबीन आम्हीं।।



पोवारी भाषा समृद्ध से

समृद्धि अधिक बढ़ावबीन आम्हीं।

पोवारी भाषा मा वैभव से,

वैभव अधिक बढ़ावबीन आम्हीं।।



पोवारी भाषा प्रचलित से

प्रचलन अधिक बढ़ावबीन आम्हीं।

पोवारी भाषा उत्तम से,

वोको गुणवैभव बढ़ावबीन आम्हीं।।



पोवारी मातृभाषा से

वोको पर संशोधन करबीन आम्हीं।

पोवारी भाषा प्रिय से,

भाषा को सौंदर्य बढ़ावबीन आम्हीं ।।



पोवारी मातृभाषा से

वोको साती समर्पण करबीन आम्हीं।

नवीन पीढ़ी मा भाषिक प्रेम को,

उत्तम बीजारोपण करबीन आम्हीं।।



रोचक साहित्य को

मातृभाषा मा सृजन करबीन आम्हीं।

मातृभाषा पोवारी ला,

नवयुग मा पुनर्प्रतिष्ठित करबीन आम्हीं।।



अज्ञान को अंधारो मा

चेतना का असंख्य दीप जलावबीन।

नवयुग मा पोवारी को,

सौंदर्य,वैभव व पहचान बढ़ावबीन।।



-ओ सी पटले

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48 मिनट पहले