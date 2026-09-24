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तो मैं हूँ भी और नहीं भी, इसमें अंतर नहीं।

Hemant Rajak

Hemant Rajak

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                            मैं जिस छोर पर खड़ा हूँ, वहाँ कुछ नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कुछ था, वहाँ भी शून्यता के सिवा कुछ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर हलचल, हर गति, बस एक लहर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी कोई मंज़िल नहीं, कोई ठहराव नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि अस्तित्व केवल विचारों का विस्तार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो मैं हूँ भी और नहीं भी, इसमें अंतर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मैं देखता हूँ, वह मैं नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे मैं खोजता हूँ, वह यहाँ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सवाल जो मुझसे जुड़ा था कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वो भी मेरा रहस्यमय 'वहाँ' नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िलें सिर्फ़ भ्रम की आकृतियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र में ही शायद मेरा जहाँ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे 'मैं' कहता था, वह एक छवि थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे छोड़ा, वही मेरा सत्य था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सोच ने परिभाषित किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हर परिभाषा अस्थिर थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि मैं हूँ, तो क्यों खोज में हूँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि नहीं हूँ, तो यह प्रश्न भी व्यर्थ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभवतः शून्य ही अंतिम उत्तर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे कोई पकड़ नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-हेमंत रजक
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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