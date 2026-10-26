अनकहा प्रेम

आँखों में उतरा,

होंठो पर आकर ठहर गया।

थोड़ा ढला स्याही में

बहुत गुमनाम रहा।

जिया गया खामोशी से,

न जाने कितना प्रेम,

अनकहा प्रेम।

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एक घंटा पहले