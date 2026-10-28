इस सज़ा की भी हमने वकालत की है।

हमने हर शहर में उनकी तलाश की है,

कभी परिंदों से भी उनकी बात की है।

पहली मुलाकात में दिल लगाने की ये सजा है,

इस सज़ा की भी हमने वकालत की है।

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41 मिनट पहले