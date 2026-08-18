सच और झूठ...

सच्चे होकर भी हमने सब कुछ खो दिया

वो झूठे रहकर भी सोने की नैया पर सवार हैं



- डॉ. हेमप्रिया

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2 घंटे पहले