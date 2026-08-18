किसी से जुड़ना आसान नहीं, तो किसी को भूलना इतना आसान क्यों...?

किसी से जुड़ना आसान नहीं,

तो किसी को भूलना इतना आसान क्यों...?



दिल में जगह बनाने में

उम्र लग जाती है,

फिर वही शख़्स दिल से

इतनी जल्दी दूर क्यों...?



कुछ रिश्ते टूटकर भी

टूटते नहीं,

फिर उनकी यादों से

दिल इतना मजबूर क्यों...?

डॉ. Hempriyaकिसी से जुड़ना आसान नहीं,

तो किसी को भूलना इतना आसान क्यों...?



दिल में जगह बनाने में

उम्र लग जाती है,

फिर वही शख़्स दिल से

इतनी जल्दी दूर क्यों...?



कुछ रिश्ते टूटकर भी

टूटते नहीं,

फिर उनकी यादों से

दिल इतना मजबूर क्यों...?



- डॉ.हेमप्रिया

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1 hour ago