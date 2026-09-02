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जो आज तक दिल में छुपा रखा है।

Heena Yerne

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                            क्या कहें… किससे कहें… और कैसे कहें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब से जुदा हुए हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद बहुत आती है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में ये पानी क्यों है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी किसी को बता नहीं सकते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना जानते हैं…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद बहुत आती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलने की कोशिश करते हैं हर पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या करें…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिमाग तो मान जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन दिल आज भी नहीं मानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी बस एक सवाल दिल में उठता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या जितना मैं तुम्हें याद करती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतना तुम भी मुझे याद करते हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद जिम्मेदारियाँ इतनी होंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि याद करने का वक्त भी नहीं मिलता होगा…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ सकती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा का ज़िक्र भी कहाँ होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रुक्मिणी साथ हो…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस एक तमन्ना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार तुमसे मुलाकात हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम वैसे ही हो या बदल गए हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मैं आज भी तुम्हें अपनी यादों में देखती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर मन खुद से पूछता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे होंगे वो पल…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब रुक्मिणी तुम्हारे साथ होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं तुम्हारे सामने?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कुछ कह नहीं पाऊँगी…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हें देखूँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आँखें वो सब कह देंगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज तक दिल में छुपा रखा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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31 मिनट पहले

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