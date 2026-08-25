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वो बचपन की यादें

Harneet Kaur

Harneet Kaur

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वो बचपन की यादें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो स्कूल के दिन…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज बस यादें बनकर रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो साथ बचपन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही बेंच पर बैठना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात-बात पर आपस में लड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर पल भर में एक हो जाना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे का टिफिन खाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैडम के क्लास में न होने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जमकर मस्ती करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा शोर मचाना कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज़ा में पूरी क्लास का खड़ा होना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो होमवर्क के बहाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्तों के घर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर बैठना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम पूरा करना…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और काम से ज़्यादा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्ती में वक्त बिताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादें तो बहुत सी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह दूँ अगर सारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ये पल भी कम पड़ जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये घंटे भी कम पड़ जाएँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज आप लोगों से मिलने की खुशी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी अनमोल चीज़ से कम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि कुछ रिश्ते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त के साथ पुराने नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि और भी खास हो जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खास पल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खास अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दोस्तों के साथ बिताए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सुनहरे दिन…
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बताइए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ये सब किसी खूबसूरत अफ़साने से कम है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बचपन फिर लौटकर तो नहीं आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उसकी यादें…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दोस्त वही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उम्र बदल गई है…
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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