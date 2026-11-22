ऐसा कोई राम नहीं ,रावण अभी मरा नहीं ।।

रक्त बीज का रूप है रावण,

भेष बदल छलने आता रावण ।

हर नर के भीतर हैं रावण,

नारी का सम्मान नहीं ,

रावण अभी मरा नहीं ।।



वो रावण ज्ञानी था ,

बस थोड़ा अभिमानी था ।

सीता को था छुआ नहीं,

रावण अभी मरा नहीं ।।



एक सूपनखा का सम्मान

किया सीता का अपमान ।

आज ऐसा कोई भाई नहीं ,

रावण अभी मरा नहीं ।।



एक भक्त हनुमत सा था ,

जलाया सोने की लंका को था ।

सीता की खातिर रावण को मारा था,

ऐसा कोई राम नहीं ,रावण अभी मरा नहीं ।।



आज मानव बना व्यभिचारी है ,

माँ बहन बेटी बेचारी है |

मद में रहता मगरूर है ,

पर नारी का सम्मान नहीं,

रावण अभी मरा नहीं ।।

-वार्ष्णेय “सूर्यांजलि “

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22 मिनट पहले