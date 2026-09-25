होसलों से अधिक तेज़ कोई हथियार न,

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DTS Bhartiya

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                            चल उठ जाग, आगे बढ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कहानी का सिकंदर भी तू है और सैलाब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंदर झांक कर देख ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिंदे से ज्यादा उड़ान तेरी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू कर तो सही , थोड़ा थोड़ा चल तो सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ तो सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठोकरों को गले लगा, मुसीबतों से प्यार कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन्हाइयों का इंतज़ार कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दर्द के बाद एक नई कहनी का उदय होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू रुकना मत , चलते रहना, आगे बढ़ते रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी जीत की आस में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी खुशियों की तलास में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे है तुम्हारे अपने, तुम्हारे इंतज़ार में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू आस बन किसी के दर्द में काम आ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल लगा सभी को महफूज कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बने दिल से नेक काम कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न तू आराम कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल उठ पढ़, अधूरे ख़्वाब पूर्ण कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आलस्य पे बार कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेज़ कर गति उठ जाग ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधकार को दूर कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख अपने अतीत को,इसका तू सुधार कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू देश फर्ज़ , दीन दुखी वास्ते नेक काम कर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होसलों से अधिक तेज़ कोई हथियार न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल उठ, आगे आ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे कुशाग्र बन ,सबसे तीक्ष्ण बन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल उठ जाग आगे बढ़,,
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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