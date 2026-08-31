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माँ-बाप और मैं

Dr Preeti

Dr Preeti

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                            रेत की तरह हाथों से फिसलती ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मोड़ पर साए की तरह ढलता डर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरी बहुत, पर कभी हिसाब न मांगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ख़्मों से भर गया है रूह का घर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधले से लगते हैं मंज़िल के रस्ते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थक कर गुज़रते हैं साए हसीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कज़ा का ख़ौफ़ नहीं इस दिल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर है कि टूटे न अपनों का यक़ीन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका वो प्यार, वो सहलाता साया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल में जो बनता था ढांढस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ से लाऊँ अल्फ़ाज़ में वो असर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिटा दे तन्हाई का ये मंज़र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वो दहलीज़ पर इंतज़ार करते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जिगर के टुकड़े को याद करते हैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे सहेगा वो अकेला ये दर्द,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब छूट जाएगा अपनों का हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ोन की घंटी, वो बे-वक़्त की बातें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात में छिपी वो फ़िक्र की रातें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनती हूँ सब, पर सहम जाती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खो न दूँ उन्हें, इस ख़ौफ़ से घबराती हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसा ये ज़माना है, सब पत्थर हो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपे हैं अश्क़, सब बे-ख़बर हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढती थी निगाहें एक सहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मिला हर मोड़ पर तन्हा किनारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दौर था जब सब्र ही सब कुछ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना ग़लती के भी माफ़ी का दौर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हर दिल में रंजिश, हर चेहरे पर गिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों का नाज़ुक धागा टूट कर मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश कोई समझे, ये अदाकारी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन के दर्द से तड़पना चालाकी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो क़दम चलने पर उखड़ती हैं सांसें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रात अश्क़ों में डूबती हैं आँखें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस अंधेरे के पार भी एक चिराग़ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये डर ही तो गवाही है कि दिल पाक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनों के मोम से हौसलों की ढाल बन जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो टूटकर भी कभी बे-सहारा नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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