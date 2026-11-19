सब्र की राह पर जब चली ज़िन्दगी

सब्र की राह पर जब चली ज़िन्दगी

ज़िन्दगी को मिली एक नई ज़िन्दगी

ख़्वाब टूटे तो फिर हम न सोए कभी

तेरी यादों में यूं कट रही ज़िन्दगी

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले