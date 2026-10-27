तुम मुझे याद आ तो जाओगे

मैं तुम्हें सोचना अगर चाहूं

तुम मुझे याद आ तो जाओगे

-फ़ौज़िया नसीम शाद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले