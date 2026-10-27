नज़र को

तरसी हुई नज़र को उम्मीदें दीद है

आ ख़्वाब बन के आजा आंखों में नीद है

- फौज़िया नसीम शाद

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एक घंटा पहले