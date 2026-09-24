मेरी मर्ज़ी तो कुछ नहीं चलती

मेरी मर्ज़ी तो कुछ नहीं चलती

आप आओगे याद, आ जाओ

- फौज़िया नसीम शाद

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24 मिनट पहले