कोई ज़रूरत

कोई ज़रूरत

न एहसास है तू

बाक़ी नज़र की

बस एक प्यास है तू

दुनिया के बारें में

नहीं जानती मैं

मेरे लिए हाँ

बहुत ख़ास है तू ।

- फौज़िया नसीम शाद

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24 मिनट पहले