खुद पर

क्यों मुश्किलों का हल नहीं मिलता

क्यों मुकद्दर पे बस नहीं चलता

खुद पर बस एतबार हो हमको

कोशिशों से क्या नहीं मिलता

- फ़ौज़िया नसीम शाद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले