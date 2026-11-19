खुद की नज़रों में

अपने किरदार की बस इतनी सी ख़बर रखना

खुद की नज़रों में ख़ुद को बस मोतबर रखना

- फ़ौज़िया नसीम शाद

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52 मिनट पहले